В чемпионате Башкирии по футболу определились фавориты

Чемпионат Башкирии по футболу набирает обороты. В турнире уже определились фавориты. Например, ФК «Стерлитамак» одержал четыре победы с общей разницей мячей – 14:2.

Удачно стартовала и молодёжная команда футбольного клуба «Уфа». Подопечные Альберта Лукманова идут пока без очковых потерь, а в последней встрече со счётом 2:1 обыграли действующего чемпиона республики – жуковский «Старт».