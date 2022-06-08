В чемпионате Башкирии по футболу определились фавориты

Чемпионат Башкирии по футболу набирает обороты. В турнире уже определились фавориты. Например, ФК «Стерлитамак» одержал четыре победы с общей разницей мячей – 14:2.
Удачно стартовала и молодёжная команда футбольного клуба «Уфа». Подопечные Альберта Лукманова идут пока без очковых потерь, а в последней встрече со счётом 2:1 обыграли действующего чемпиона республики – жуковский «Старт».
Замыкает тройку на данный момент туймазинский «Спартак-Дубль». В четвёртом туре он потерпел крупное поражение от «Старта» со счётом 0:5. Не слишком удачное начало выдал и действующий чемпион. Жуковский коллектив взял семь очков из 12 возможных.