Башкирские спортсмены готовятся к чемпионату республики по гребному слалому

Лучших будут определять сразу в трех возрастных группах. Участие в первенстве не примут только младшие юноши и новички спортшколы. Они выступят на соревнованиях в качестве зрителей и группы поддержки. В эти дни на канале в уфимском Инорсе проходят тренировки всех воспитанников школы по гребле на байдарках и каноэ в рамках сборов летнего спортивного лагеря.

Валентина Егорова специалист незаменимый. Она подскажет, усадит в лодку, поможет с экипировкой. Миниатюрная, всего 1,52, но самая заметная фигура на тренировке.

Рецепт успеха башкирских гребцов – в тренировках до позднего вечера. В этом спорте как у пилотов, главное – налёт часов. Чем дольше времени проведешь на воде, тем лучше.

Мы сравниваем со сборными, наши, например, 240 дней на воде. А латыши – 340. Ага. Значит, они нас опередят. Валентина Егорова, тренер по гребному слалому

Сейчас спортсмены готовятся к первенству и чемпионату республики по гребному слалому. В середине июня пройдут соревнования сразу для трех возрастных групп: для ребят не старше 17, 19 и 24-х лет. В республике гребным слаломом занимаются около 100 человек.

Ребята тренируются на озере Теплое в Инорсе. Младшая группа и новички на гладкой воде. Ребята постарше и мастера – под мостом, на сбросном канале.