Девушку из Башкирии обманул 17-летний парень из Казани

Девушка рассказала маме о случившемся, а женщина обратилась в полицию. Оперативники выехали в командировку и наведались к подозреваемому «в гости». В его квартире они обнаружили несколько банковских карт и телефонов. Горожанин был доставлен в ближайший отдел полиции Казани и допрошен. Злоумышленник сознался в содеянном. Теперь он под подпиской о невыезде. Выяснилось, что у парня есть ещё несколько фактов мошенничества.