Девушку из Башкирии обманул 17-летний парень из Казани

В полицию Башкирии обратилась 41-летняя жительница деревни Подымалово. Женщина заявила, что её 17-летнюю дочку обманул парень из Казани.
Девушка познакомилась с молодым человеком в социальных сетях. Он назвал себя инвестором и предложил ей попробовать новую финансовую деятельность. Парень уверил, что «заморочек» нет, а деньги приходят большие. Девушка доверилась молодому человеку и перевела ему 11 тысяч рублей. Однако после этого парень просто перестал выходить на связь.
Девушка рассказала маме о случившемся, а женщина обратилась в полицию. Оперативники выехали в командировку и наведались к подозреваемому «в гости». В его квартире они обнаружили несколько банковских карт и телефонов. Горожанин был доставлен в ближайший отдел полиции Казани и допрошен. Злоумышленник сознался в содеянном. Теперь он под подпиской о невыезде. Выяснилось, что у парня есть ещё несколько фактов мошенничества.