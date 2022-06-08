Радий Хабиров рассказал о будущем сотрудничестве Башкирии и ЛНР

Башкортостан продолжит развивать сотрудничество с Луганской Народной Республикой в экономике и социальной сфере. Об этом заявил Радий Хабиров. Глава региона сегодня принял участие в совещании по вопросам развития взаимоотношений между двумя республиками.
Встреча прошла в Луганске. Глава ЛНР Леонид Пасечник поблагодарил управленческую команду и жителей Башкортостана за огромную поддержку в восстановлении пострадавших территорий.
Радий Хабиров заявил, что республика продолжит поддерживать жителей ЛНР. Также глава Башкортостана добавил, что во второй половине 2022 года регион планирует направить в Луганскую Народную Республику бизнес-миссию для формирования совместных проектов в промышленности, сельском хозяйстве и других отраслях экономики.
Сразу после встречи с Леонидом Пасечником Радий Хабиров вместе с представителями официальной делегации Башкортостана возложили цветы к мемориалу в честь героев Великой Отечественной войны в центре Луганска.