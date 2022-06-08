Радий Хабиров рассказал о будущем сотрудничестве Башкирии и ЛНР

Башкортостан продолжит развивать сотрудничество с Луганской Народной Республикой в экономике и социальной сфере. Об этом заявил Радий Хабиров. Глава региона сегодня принял участие в совещании по вопросам развития взаимоотношений между двумя республиками.

Встреча прошла в Луганске. Глава ЛНР Леонид Пасечник поблагодарил управленческую команду и жителей Башкортостана за огромную поддержку в восстановлении пострадавших территорий.

Регионы Российской Федерации берут шефство над нашими городами и районами, и эта помощь очень значима. Республика Башкортостан, вы одними из первых зашли на нашу территорию, вы одними из первых начали помогать городу Красный Луч и, насколько я знаю, вы пока в передовиках, поэтому спасибо вам еще раз огромное.

Леонид Пасечник, Глава Луганской Народной Республики

Радий Хабиров заявил, что республика продолжит поддерживать жителей ЛНР. Также глава Башкортостана добавил, что во второй половине 2022 года регион планирует направить в Луганскую Народную Республику бизнес-миссию для формирования совместных проектов в промышленности, сельском хозяйстве и других отраслях экономики.

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Сельское хозяйство нам интересно посмотреть. Мы за это время вырвались вперед, и у нас интересные технологии есть, мы готовы сами здесь работать. Дальше – машиностроение. Что у вас есть, нам интересно. Мы себе сейчас ищем партнеров. У нас партнеры – Беларусь, Узбекистан. Мы даже в Иран сейчас собираемся ехать, потому что везде надо искать партнеров.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Сразу после встречи с Леонидом Пасечником Радий Хабиров вместе с представителями официальной делегации Башкортостана возложили цветы к мемориалу в честь героев Великой Отечественной войны в центре Луганска.

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