Радий Хабиров рассказал о будущем сотрудничестве Башкирии и ЛНР

Сельское хозяйство нам интересно посмотреть. Мы за это время вырвались вперед, и у нас интересные технологии есть, мы готовы сами здесь работать. Дальше – машиностроение. Что у вас есть, нам интересно. Мы себе сейчас ищем партнеров. У нас партнеры – Беларусь, Узбекистан. Мы даже в Иран сейчас собираемся ехать, потому что везде надо искать партнеров.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан