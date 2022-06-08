В Башкирии фиксируется наплыв желающих служить по контракту

В военкоматах республики фиксируют наплыв из желающих отправиться на военную службу по контракту. Такое явление эксперты связывают как с волной патриотизма, так и с рядом других факторов, один из которых – недавние перемены в законодательстве, по которому власти изменили верхний возрастной предел для заключения первого контракта. Раньше сделать это могли граждане только до 40 лет.

В военкоматах отмечают: именно данное ограничение не позволяло многим желающим вновь пополнять ряды Вооруженных Сил страны. Теперь же этого препятствия нет.

Очень много обращений в военкоматы именно граждан после 40 лет, имеющих большой жизненный опыт, достаточный опыт службы в армии до момента увольнения в запас, и наконец Госдума РФ приняла закон, и возрастной порог был увеличен до 50 лет. Юрий Алфёров военный комиссар Кировского и Ленинского районов г. Уфы

Сегодня по всей стране фиксируется значительное увеличение желающих заключить контракты с Минобороны. В Башкортостане военкоматы подчеркивают, что стараются направлять контрактников в войсковые части по принципу землячества, чтобы выходцы из республики служили бок о бок, чувствовали взаимовыручку и могли поддерживать друг друга. А в Уфе зафиксирован случай, когда подписывать контракты пришли одновременно и отец, и сын, имеющие опыт службы в армии.