В Уфе еще два вуза присоединились к программе студенческого туризма

Более 150 направлений для отдыха появится у студентов этим летом. В России почти в 10 раз увеличилось число вузов-участников программы молодежного туризма по сравнению с предыдущим годом. В Уфе к проекту присоединились дополнительные университеты. Республиканские учебные заведения готовятся принять молодых туристов с июля.
В нынешнем году стоимость проживания в таких номерах возросла вдвое, впрочем, даже в этом случае сумма приемлемая для студенческого кошелька. Сутки в комнате нового общежития БашГУ обойдутся всего в 52 рубля. Размещение двух- или трехместное, с удобствами в комнатах. При этом молодые туристы смогут пользоваться всеми удобствами, например, общей кухней и прачечной.
Путешествовать можно как в одиночку, так и в составе организованной группы по уже подготовленным экскурсионным маршрутам. В этом случае придется заплатить за тур, куда, кстати, входит и питание. Стоимость везде разная. Башгосуниверситет в программе студенческого туризма участие принимает второй раз подряд. В этом году вузы-участники увеличили число направлений для отдыха, подготовив не только культурно-развлекательную программу.
В республике к программе присоединились еще два вуза: Башкирский педагогический и Уфимский нефтяной. Это значит, что они также смогут размещать в своих общежитиях туристов. В целом же по стране в списке начитывается 150 университетов в 70 регионах. Надежда Иванова – студентка биологического факультета – в прошлом году с однокурсниками ездила на Алтай. Девушка уже наметила планы, куда поехать в этом сезоне.
Участвовать в программе могут все студенты, независимо от того, подключен ли их вуз к проекту или нет. Причем необязательно ехать в другой регион. Студент БашГУ, например, может оставить заявку в БГПУ или УГНТУ и в рамках подготовленных туров путешествовать по Башкортостану. Чтобы не упустить шанс открыть новые горизонты и знания, нужно зарегистрироваться на сайте проекта студтуризм.рф.