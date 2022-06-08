В Уфе еще два вуза присоединились к программе студенческого туризма

Более 150 направлений для отдыха появится у студентов этим летом. В России почти в 10 раз увеличилось число вузов-участников программы молодежного туризма по сравнению с предыдущим годом. В Уфе к проекту присоединились дополнительные университеты. Республиканские учебные заведения готовятся принять молодых туристов с июля.

В нынешнем году стоимость проживания в таких номерах возросла вдвое, впрочем, даже в этом случае сумма приемлемая для студенческого кошелька. Сутки в комнате нового общежития БашГУ обойдутся всего в 52 рубля. Размещение двух- или трехместное, с удобствами в комнатах. При этом молодые туристы смогут пользоваться всеми удобствами, например, общей кухней и прачечной.

Очень много зон для саморазвития, здесь есть и читальные залы, и музыкальные залы с инструментами, ребята могут с пользой проводить и внеучебное время. Татьяна Великжанина, проректор по молодежной политике и международной деятельности БашГУ

Путешествовать можно как в одиночку, так и в составе организованной группы по уже подготовленным экскурсионным маршрутам. В этом случае придется заплатить за тур, куда, кстати, входит и питание. Стоимость везде разная. Башгосуниверситет в программе студенческого туризма участие принимает второй раз подряд. В этом году вузы-участники увеличили число направлений для отдыха, подготовив не только культурно-развлекательную программу.

Второе – это научный туризм, потому Башкортостан – это крупнейший научно-образовательный центр РФ, где есть возможность для занятий наукой в том числе. Третий трек – это профориентационный, где мы знакомим с теми возможностями, которые мы можем получить в части основных образовательных программ и дополнительных. Вадим Захаров, и.о. ректора БашГУ

В республике к программе присоединились еще два вуза: Башкирский педагогический и Уфимский нефтяной. Это значит, что они также смогут размещать в своих общежитиях туристов. В целом же по стране в списке начитывается 150 университетов в 70 регионах. Надежда Иванова – студентка биологического факультета – в прошлом году с однокурсниками ездила на Алтай. Девушка уже наметила планы, куда поехать в этом сезоне.

Я подумала, можно съездить в Иркутск, на Байкал и в Дагестан. Обычно вы ездите на море, а тут возможно изучить глубинку России, к тому же по льготам. Надежда Иванова студент 2 курса биологического факультета БашГУ