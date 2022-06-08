В Башкирии планируют продлить льготы для пенсионеров по взносам за капитальный ремонт

В Башкирии депутаты Госсобрания рассмотрят на ближайшем пленарном заседании изменения в закон «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории РБ». Об этом сообщает пресс-служба парламента региона.

Фото №1 - В Башкирии планируют продлить льготы для пенсионеров по взносам за капитальный ремонт

В республике предлагается продлить льготы для одиноких пенсионеров по взносам за капитальный ремонт. В настоящее время неработающим пенсионерам от 70 лет компенсируется 50% взносов.

Действие такой господдержки заканчивается уже в текущем году. Депутаты предложили продлить льготы до конца 2024 года. Если будет принято решение продлить действие льгот, то расходы бюджета составят 40,3 млн рублей в 2023 году и 44,9 млн рублей в 2024 году.

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