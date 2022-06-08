В Башкирии планируют продлить льготы для пенсионеров по взносам за капитальный ремонт

В Башкирии депутаты Госсобрания рассмотрят на ближайшем пленарном заседании изменения в закон «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории РБ». Об этом сообщает пресс-служба парламента региона.

В республике предлагается продлить льготы для одиноких пенсионеров по взносам за капитальный ремонт. В настоящее время неработающим пенсионерам от 70 лет компенсируется 50% взносов.