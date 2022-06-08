В Башкирии временно запрещена продажа препарата "Анальгин 30%"

В Башкирии под запретом продажи оказался препарат «Анальгин 30%». Об этом сообщили в пресс-службе Россельхознадзора региона.

Специалисты выяснили, что один из образцов препарата не соответствует требованиям качества. В связи с этим была временно приостановлена продажа в аптеках.