В Башкирии временно запрещена продажа препарата "Анальгин 30%"

В Башкирии под запретом продажи оказался препарат «Анальгин 30%». Об этом сообщили в пресс-службе Россельхознадзора региона.
Специалисты выяснили, что один из образцов препарата не соответствует требованиям качества. В связи с этим была временно приостановлена продажа в аптеках.
Препарат болгарского производства используется в лечении животных. При проверке выяснилось, что у медикаментов серии 210910209 сроком годности до сентября 2024 года нарушены степень окраски жидкости, плотность, а содержание метамизола натрия не соответствует заявленному на упаковке.