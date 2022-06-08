В Башкирии с начала года на 6% увеличилось количество медучреждений по пульмонологии

В Башкирии с начала года на 6% выросло количество лицензированных по пульмонологии медицинских учреждений. Об этом сообщает пресс-служба Правительства республики.
В Едином реестре лицензий было зарегистрировано 102 профильных медучреждения. В 2022 году к этому количеству добавилось еще 6 новых организаций.
Оперативному получению лицензии по медицинской деятельности, в том числе и по пульмонологии, способствует всестороннее содействие отдела лицензирования Минздрава РБ. С этой целью создано рабочее место «Горячая линия» по консультированию и оказанию методической помощи при получении услуг по лицензированию, и для удобства вся информация о лицензировании находится на официальном сайте Минздрава РБ.