В Башкирии с начала года на 6% увеличилось количество медучреждений по пульмонологии

Оперативному получению лицензии по медицинской деятельности, в том числе и по пульмонологии, способствует всестороннее содействие отдела лицензирования Минздрава РБ. С этой целью создано рабочее место «Горячая линия» по консультированию и оказанию методической помощи при получении услуг по лицензированию, и для удобства вся информация о лицензировании находится на официальном сайте Минздрава РБ.