В Башкирии новая детская поликлиника откроется в марте 2023 года

В Баймаке планируется открыть новую детскую поликлинику в марте 2023 года. Об этом рассказал Радий Хабиров на приеме граждан в режиме видеоконференции, которую провел полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров.
Новая поликлиника строится в рамках национального проекта «Здравоохранение» и представляет собой трехэтажное здание, площадью 5,8 тысячи квадратных метров. В настоящее время в Баймаке работает детская консультация на базе городской больницы.
Решение о строительстве нового детского медучреждение было принято в 2020 году. В городе хороший коллектив врачей, однако условия работы оставляют желать лучшего. С открытием новой поликлиники в городе улучшатся условия для врачей и пациентов, а медицина станет доступнее.