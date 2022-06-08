В Башкирии новая детская поликлиника откроется в марте 2023 года

В Баймаке планируется открыть новую детскую поликлинику в марте 2023 года. Об этом рассказал Радий Хабиров на приеме граждан в режиме видеоконференции, которую провел полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров.

Новая поликлиника строится в рамках национального проекта «Здравоохранение» и представляет собой трехэтажное здание, площадью 5,8 тысячи квадратных метров. В настоящее время в Баймаке работает детская консультация на базе городской больницы.