В Уфе осудят пятерых сутенеров

В Уфе предстанут перед судом пятеро сутенеров. Среди обвиняемых, которые занимались незаконной деятельностью, три женщины и двое мужчин. Всех пятерых обвиняют в организации занятием проституцией, вовлечение в проституцию группой лиц.

Один из фигурантов дела также обвиняется в легализации преступных доходов. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Башкирии. Организаторы преступной группировки были задержаны в ноябре 2020 года. По данным следствия, бордель, где предоставляли интимные услуги, находился в центре Уфы под видом отеля.

Сотрудницы гостиницы не только расселяли посетителей, но и оказывали интимные услуги за деньги. 50% от суммы оплаты получали сами проститутки, остальные 50% они отдавали сутенерам, которые часть забирали себе, а остальными средствами оплачивали услуги администраторов. Подбором помещений и наймом проституток занимались мужчины, а поиском клиентов занимались обвиняемые женщины. Проституток нанимали в основном «вахтовым методом» из других регионов.