В Уфе простились с погибшим в спецоперации на Украине 23-летним Глебом Бороком

29 мая стало известно о гибели во время специальной военной операции на Украине 23-летнего старшего матроса из Уфы Глеба Борока. Парень служил телефонистом взвода связи в батальоне морской пехоты. Об этом сообщили в администрации Орджоникидзевского района.