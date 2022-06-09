В Уфе простились с погибшим в спецоперации на Украине 23-летним Глебом Бороком

29 мая стало известно о гибели во время специальной военной операции на Украине 23-летнего старшего матроса из Уфы Глеба Борока. Парень служил телефонистом взвода связи в батальоне морской пехоты. Об этом сообщили в администрации Орджоникидзевского района.
Траурная церемония прощания состоялась в Дворце культуры имени Серго Орджоникидзе. Попрощаться с бойцом пришли его близкие, родные, а также мэр Уфы Ратмир Мавлиев и вице-премьер правительства РБ Ирек Сагитов.
По указу Главы Башкирии Радия Хабирова погибшего военного наградили посмертно орденом генерала Шаймуратова. Глеба Борока похоронили на Южном кладбище.
Редакция bash.news выражает искренние соболезнования родным и близким Глеба Борока