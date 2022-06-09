В Башкирии пьяный мужчина угрожал убийством своей сожительнице

Утром 12 мая женщина занималась домашними делами, а сожитель вышел на улицу прогуляться. Через некоторое время мужчина вернулся домой в состоянии алкогольного опьянения. Взяв из кухни нож, он зашел в комнату к своей сожительнице и размахивал им перед ней со словами: «Я тебя убью, зарежу!». Далее он схватил ее за оба предплечья и начал трясти. На просьбы женщины успокоиться мужчина не реагировал. Замахнувшись ножом на сожительницу, мужчина попал ей в левую руку, после чего у нее пошла кровь. Потерпевшей удалось вырваться от него, и она убежала в коридор.

пресс-служба МВД по РБ