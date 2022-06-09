Мошенник вынудил жительницу Башкирии перевести ему 370 тысяч рублей

50-летняя жительница Белорецка обратилась в полицию и рассказала, что злоумышленник вынудил ее перевести крупную сумму денег. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по РБ.

Фото №1 - Мошенник вынудил жительницу Башкирии перевести ему 370 тысяч рублей

На телефон заявительницы поступил звонок от мужчины, который поинтересовался, не потеряла ли она свою банковскую карту. Звонивший, получив отрицательный ответ, представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что ее сбережениям грозит опасность. Испуганная женщина перевела якобы на безопасный счет 100 тысяч рублей.

Затем общение с «сотрудником службы безопасности» продолжилось, и он сообщил новость о том, что на имя собеседницы некие злоумышленники пытаются оформить на кредит. Он посоветовал ей поскорее оформить заем в банке, а в целях сохранности полученных средств перевести их на указанные счета. Несмотря на то, что потерпевшая сама работает в финансовом учреждении и знает обо всех схемах мошенничеств, она последовала инструкциям неизвестного человека. В результате она оформила кредит на сумму 350 тысяч рублей. Часть из этих денег перевела на различные абонентские номера, продиктованные незнакомцем.

пресс-служба МВД по РБ

Возбуждено уголовное дело. Сейчас проводится расследование.

Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии
БАШКОРТТАР-БСТ