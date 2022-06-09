Мошенник вынудил жительницу Башкирии перевести ему 370 тысяч рублей

Затем общение с «сотрудником службы безопасности» продолжилось, и он сообщил новость о том, что на имя собеседницы некие злоумышленники пытаются оформить на кредит. Он посоветовал ей поскорее оформить заем в банке, а в целях сохранности полученных средств перевести их на указанные счета. Несмотря на то, что потерпевшая сама работает в финансовом учреждении и знает обо всех схемах мошенничеств, она последовала инструкциям неизвестного человека. В результате она оформила кредит на сумму 350 тысяч рублей. Часть из этих денег перевела на различные абонентские номера, продиктованные незнакомцем.

пресс-служба МВД по РБ