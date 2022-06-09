Мошенник вынудил жительницу Башкирии перевести ему 370 тысяч рублей

50-летняя жительница Белорецка обратилась в полицию и рассказала, что злоумышленник вынудил ее перевести крупную сумму денег. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по РБ.
На телефон заявительницы поступил звонок от мужчины, который поинтересовался, не потеряла ли она свою банковскую карту. Звонивший, получив отрицательный ответ, представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что ее сбережениям грозит опасность. Испуганная женщина перевела якобы на безопасный счет 100 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело. Сейчас проводится расследование.