В Башкирии при падении с высоты пострадали 22-летний парень и 7-летняя девочка

Шестого июня в Башкирии зафиксировали два падения с высоты. Об этом сообщает ИА "Башинформ" со ссылкой на собственный источник.

В Уфе под окнами жилого дома по улице Ленина был обнаружен 22-летний парень, упавший со второго этажа. Молодой человек был доставлен больницу, где врачи диагностировали у него сочетанную травму.