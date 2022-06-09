В Башкирии при падении с высоты пострадали 22-летний парень и 7-летняя девочка

Шестого июня в Башкирии зафиксировали два падения с высоты. Об этом сообщает ИА "Башинформ" со ссылкой на собственный источник.
В Уфе под окнами жилого дома по улице Ленина был обнаружен 22-летний парень, упавший со второго этажа. Молодой человек был доставлен больницу, где врачи диагностировали у него сочетанную травму.
Еще один несчастный случай произошел в частном доме в Туймазинском районе Башкирии. У постройки была обнаружена плачущая 7-летняя девочка. Ребенка увезли в больницу, где врачи диагностировали перелом предплечья справа и ушиб лёгкого слева.