В Нуримановскую ЦРБ поступили новые маммограф и флюорограф

В Нуримановской ЦРБ установили новый цифровой флюорограф и маммограф. Оборудование общей стоимостью около 21 миллиона рублей поступило по программе модернизации первичного звена здравоохранения. На современных аппаратах врачи уже провели десятки исследований.
Ещё несколько лет назад о такой чудо-машине в Нуримановской больнице не могли даже мечтать. Автоматическая обработка снимков, изображения высокой четкости и практически мгновенный результат. Но самый главный плюс нового маммографа – доступность. Ведь раньше чтобы провести подобные исследования местным жителям приходилось ездить в Уфу.
По словам врачей, цифровая маммография в несколько раз эффективнее выявляет патологию по сравнению с аппаратами старого образца, что позволяет проводить более качественную диагностику при выявлении опухолей. К тому же новое оборудование встраивается в систему хранения цифровых изображений, благодаря чему данные можно передавать по сети.
Кроме того, новое оборудование позволяет передавать полученные снимки дистанционно для анализа и интерпретации изображений не только специалистам ЦРБ, но и врачам уфимских клиник.
Цифровой маммограф стоимостью свыше 13 миллионов рублей приобрели по программе «Модернизация первичного звена здравоохранения». И это не единственное устройство, которое медучреждение получило благодаря средствам из федерального и регионального бюджетов. Недавно здесь установили и новый аппарат для флюорографии.
Новый аппарат работает намного быстрее своих предшественников, Время ожидания результатов сократилось в разы. При этом лучевая нагрузка минимальная, а изображение ещё более чёткое.
Помещение, где проходит обследование пациентов, тоже обновили. Ремонт в нем сделали перед установкой новой техники.
Вывести сельскую медицину на уровень городской – одна из главных задач программы модернизации первичного звена здравоохранения. К слову, на этом обновление оборудования не заканчивается. Вскоре в Нуримановской ЦРБ появится и видеогастроскоп стоимостью почти 2 млн рублей. Встроенная в аппарат миниатюрная видеокамера позволит оценить состояние желудочно-кишечного тракта пациента в мельчайших деталях. Поставка в больницы такого оборудования поможет врачам повысить доступность современной диагностики и улучшить качество оперативного лечения.