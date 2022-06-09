В Нуримановскую ЦРБ поступили новые маммограф и флюорограф

В Нуримановской ЦРБ установили новый цифровой флюорограф и маммограф. Оборудование общей стоимостью около 21 миллиона рублей поступило по программе модернизации первичного звена здравоохранения. На современных аппаратах врачи уже провели десятки исследований.

Ещё несколько лет назад о такой чудо-машине в Нуримановской больнице не могли даже мечтать. Автоматическая обработка снимков, изображения высокой четкости и практически мгновенный результат. Но самый главный плюс нового маммографа – доступность. Ведь раньше чтобы провести подобные исследования местным жителям приходилось ездить в Уфу.

Очень тяжело было нам, особенно пенсионерам. Ведь пенсия маленькая, а на дорогу много денег нужно, ещё и за анализы надо было платить. И очереди ждать там надо, и записаться надо. А здесь по записи пришли, быстро прошли, и домой ушли. Без денег, бесплатно всё. Дания Халимова, пациентка

По словам врачей, цифровая маммография в несколько раз эффективнее выявляет патологию по сравнению с аппаратами старого образца, что позволяет проводить более качественную диагностику при выявлении опухолей. К тому же новое оборудование встраивается в систему хранения цифровых изображений, благодаря чему данные можно передавать по сети.

Очень удобный аппарат у нас, так как считывает всё очень быстро и направляет всё доктору через интернет. Мы уже не ходим, не бегаем как раньше. И нашим женщинам очень удобно. Раньше им приходилось ездить в Уфу, на платной основе, всё-таки это большие деньги. А сейчас всё это быстро, на месте. Очень удобно, спасибо большое главврачу. Розалия Фахретдинова, рентгенолаборант Нуримановской центральной районной больницы

Кроме того, новое оборудование позволяет передавать полученные снимки дистанционно для анализа и интерпретации изображений не только специалистам ЦРБ, но и врачам уфимских клиник.

Если что-то связанное с патологиями, то отправляем на консультацию к маммологу или в онкодиспансер в Уфу в плёночном формате. А вообще очень хороший и удобный аппарат для диагностики различных первичных образований – это и кисты, и фибриномы, и злокачественные образования. Фларит Шайхулисламов, заведующий рентгенкабинетом, врач-рентгенолог Нуримановской центральной районной больницы

Цифровой маммограф стоимостью свыше 13 миллионов рублей приобрели по программе «Модернизация первичного звена здравоохранения». И это не единственное устройство, которое медучреждение получило благодаря средствам из федерального и регионального бюджетов. Недавно здесь установили и новый аппарат для флюорографии.

Новый аппарат работает намного быстрее своих предшественников, Время ожидания результатов сократилось в разы. При этом лучевая нагрузка минимальная, а изображение ещё более чёткое.

Помещение, где проходит обследование пациентов, тоже обновили. Ремонт в нем сделали перед установкой новой техники.

Сегодняшняя тенденция – это диагностика. Ведь если правильно поставлен диагноз, то будет и правильное лечение, прицельное. Поэтому сегодня делается огромный упор именно на диагностические мероприятия. Поэтому я благодарю руководство республики и наш Минздрав за возможность получения такого оборудования. Салават Гайсин, главный врач Нуримановской центральной районной больницы