В Башкирии повар едва не зарезал охранника

По данным следственного комитета, между сотрудниками кафе давно были неприязненные отношения. В злополучный день они вновь поссорились из-за шутки в отношении другого сотрудника. Повар в состоянии алкогольного опьянения взял нож, вновь вернулся к охраннику, попытался поговорить, но оппоненты не пришли к компромиссу, поэтому мужчина нанёс охраннику несколько ударов.