В Башкирии повар едва не зарезал охранника

В Уфимском районе 30-летнего повара обвинили в нападении на 57-летнего охранника. Инцидент произошёл 5 июня в селе Чесноковка.
По данным следственного комитета, между сотрудниками кафе давно были неприязненные отношения. В злополучный день они вновь поссорились из-за шутки в отношении другого сотрудника. Повар в состоянии алкогольного опьянения взял нож, вновь вернулся к охраннику, попытался поговорить, но оппоненты не пришли к компромиссу, поэтому мужчина нанёс охраннику несколько ударов.
Пострадавшего госпитализировали, а подозреваемого задержали. Проводятся предварительные следственные действия. Расследование продолжается.
Фото: СК РФ по РБ.