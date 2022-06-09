В Башкирии повар едва не зарезал охранника

В Уфимском районе 30-летнего повара обвинили в нападении на 57-летнего охранника. Инцидент произошёл 5 июня в селе Чесноковка.

Фото №1 - В Башкирии повар едва не зарезал охранника

По данным следственного комитета, между сотрудниками кафе давно были неприязненные отношения. В злополучный день они вновь поссорились из-за шутки в отношении другого сотрудника. Повар в состоянии алкогольного опьянения взял нож, вновь вернулся к охраннику, попытался поговорить, но оппоненты не пришли к компромиссу, поэтому мужчина нанёс охраннику несколько ударов.

Пострадавшего госпитализировали, а подозреваемого задержали. Проводятся предварительные следственные действия. Расследование продолжается.

Фото: СК РФ по РБ. 

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