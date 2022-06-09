В Башкирии судебный пристав предотвратил пожар в доме многодетной семьи

Накануне, 8 июня, в Татышлинском районе рано утром младший судебный пристав, майор внутренней службы Ильгиз Шакиров и водитель служебного автомобиля Рафаиль Галлямов пришли на помощь многодетной семье.

Фото №1 - В Башкирии судебный пристав предотвратил пожар в доме многодетной семьи

Сотрудники возвращались с исполнительных действий, когда заметили в доме по улице Гагарина дым. Оказалось, возгорание возникло на крыльце. Предположительно, в доме находился 14-летний ребёнок, поэтому судебный пристав быстро вскрыл обшивку стен топором, а после начал тушить пожар из садового шланга. Водитель служебного авто в этот момент отключал газ и электричество.

Благодаря оперативному реагированию и помощи соседей пожар удалось локализовать. Пострадавших в инциденте нет.

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