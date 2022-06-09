В ЛНР открылся бюст генералу Минигали Шаймуратову

В Луганской народной республике открыли бюст Герою России, генерал-майору Минигали Шаймуратову. Глава Башкортостана Радий Хабиров принял участие в торжественной церемонии. Памятник командиру 112-й Башкирской кавалерийской дивизии установили возле деревни Штеровки, недалеко от места трагической гибели генерала.

«Мы уже не в первый раз посещаем место гибели генерал-майора Минигали Мингазовича Шаймуратова. Мы свято чтим память о нашем героическом соотечественнике. Очень признателен всем, кто вышел с инициативой открыть бюст комдиву», – отметил  Радий Хабиров.

После открытия бюста руководитель Башкортостана и представители делегации нашего региона возложили цветы на месте последнего боя Минигали Шаймуратова. Комдив погиб, выходя из рейда по тылам противника, в феврале 1943 года. Местные жители бережно хранят память о бойцах и командирах Красной Армии, сложивших головы в боях за освобождение Донбасса от немецко-фашистских захватчиков.

Огромное спасибо жителям ДНР и ЛНР, особенно детям. Они хорошо знают историю генерала Шаймуратова, помнят его подвиги. И жителей Донбасса мы считаем своими братьями. Сейчас на территории Украины идёт специальная военная операция. Появляются новые герои – уроженцы ДНР, ЛНР, России, Башкортостана, память о которых мы тоже должны сохранить. А для этого нам надо быть вместе и поддерживать друг друга.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Также в рамках визита в ЛНР Радий Хабиров посетил Краснолучскую  городскую  больницу.  Руководитель региона пообщался  с медицинскими специалистами, прибывшими из Башкортостана в помощь коллегам из ЛНР. Медики республиканских учреждений здравоохранения  работают на трёх передвижных модулях. Это мобильная поликлиника, детский стоматологический, а также кардиологический модули. В оказании медпомощи задействовали и реанимационный автомобиль.

Нас встретили и приняли очень хорошо. Особая благодарность. Охват населения – около 40 человек в день. За то время, что я здесь работаю, у меня прошло около 800 человек.

Дилара Рахмангулова, врач ультразвуковой диагностики
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