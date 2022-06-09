В ЛНР открылся бюст генералу Минигали Шаймуратову

В Луганской народной республике открыли бюст Герою России, генерал-майору Минигали Шаймуратову. Глава Башкортостана Радий Хабиров принял участие в торжественной церемонии. Памятник командиру 112-й Башкирской кавалерийской дивизии установили возле деревни Штеровки, недалеко от места трагической гибели генерала.
«Мы уже не в первый раз посещаем место гибели генерал-майора Минигали Мингазовича Шаймуратова. Мы свято чтим память о нашем героическом соотечественнике. Очень признателен всем, кто вышел с инициативой открыть бюст комдиву», – отметил Радий Хабиров.
После открытия бюста руководитель Башкортостана и представители делегации нашего региона возложили цветы на месте последнего боя Минигали Шаймуратова. Комдив погиб, выходя из рейда по тылам противника, в феврале 1943 года. Местные жители бережно хранят память о бойцах и командирах Красной Армии, сложивших головы в боях за освобождение Донбасса от немецко-фашистских захватчиков.
Также в рамках визита в ЛНР Радий Хабиров посетил Краснолучскую городскую больницу. Руководитель региона пообщался с медицинскими специалистами, прибывшими из Башкортостана в помощь коллегам из ЛНР. Медики республиканских учреждений здравоохранения работают на трёх передвижных модулях. Это мобильная поликлиника, детский стоматологический, а также кардиологический модули. В оказании медпомощи задействовали и реанимационный автомобиль.