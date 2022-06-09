В ЛНР открылся бюст генералу Минигали Шаймуратову

Огромное спасибо жителям ДНР и ЛНР, особенно детям. Они хорошо знают историю генерала Шаймуратова, помнят его подвиги. И жителей Донбасса мы считаем своими братьями. Сейчас на территории Украины идёт специальная военная операция. Появляются новые герои – уроженцы ДНР, ЛНР, России, Башкортостана, память о которых мы тоже должны сохранить. А для этого нам надо быть вместе и поддерживать друг друга.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан