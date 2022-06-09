Башкирские спортсмены готовятся к Спартакиаде учащихся России по скалолазанию

Всего на соревнования в Пермь отправятся восемь представителей региона из Уфы и Белорецка. Ранее атлеты прошли отборочные соревнования в Калининграде, по итогам которых тренеры сформировали команду Башкортостана.

Сейчас ребята тренируются в Уфе, после чего отправятся на российские сборы, где продолжат работу над совершенствованием навыков в дисциплинах «скорость», «трудность» и «болдеринг».

На Спартакиаде в Перми выступят не все башкирские сборники, а только те, кому еще нет 16 лет. По возрасту в команду не прошла Динара Файзуллина из Уфы. Накануне спортсменка вернулась с первенства страны по скалолазанию с серебряной медалью. Это ее первая медаль соревнований такого высокого уровня.