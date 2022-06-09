Мебельный кластер Башкирии заручился поддержкой Владимира Путина

Президент страны в ходе прямой встречи пообщался с предпринимателем из города Туймазы. В преддверии Петербургского международного экономического форума глава государства встретился с молодыми бизнесменами, инженерами и учёными – участниками предстоящего мероприятия. В их числе был и заместитель директора туймазинского предприятия «Корона» по производству матрасов и кроватей Алмаз Мамлеев.
Именно на базе этой фабрики был организован первый в стране мебельный кластер. Вопрос молодого человека был связан с темой импортозамещения. В частности, он предложил расширить возможности для новых проектов, убрать лимиты по суммам возмещения от государства на закупку оборудования, сырья и не только. Предприниматель также пригласил Владимира Путина на открытие нового производства, которое пройдет в городе Туймазы этой осенью.
Мебельный кластер на базе туймазинской компании «Корона» объединил 11 предприятий-производителей мягкой мебели, фурнитуры и комплектующих для её изготовления. Глава Башкортостана Радий Хабиров 18 апреля на еженедельном оперативном совещании отметил, что создание кластера позволит претендовать на получение мер государственной поддержки.