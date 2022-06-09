Мебельный кластер Башкирии заручился поддержкой Владимира Путина

Такие люди, как вы и ваши партнеры, могут делать вашу продукцию не хуже, чем где бы то ни было. Я понимаю, что здесь нужно оборудование. С 2014 года у нас в области станкостроения сделан серьезный шаг вперед, прорыв. Это позволяет нам говорит, что мы сможем производить свое оборудование и для вашей сферы, но пока его придется закупать. В том, что нужно поддерживать такие производства, чтобы появилась своя продукция высочайшего класса, сомнений нет. Вопрос в бюджетных возможностях. Обязательно подумаем, я вам обещаю.

Владимир Путин