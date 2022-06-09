Радий Хабиров: «Жители Донбасса для нас братья»

Башкортостан взял шефство над луганским городом Красный Луч. Соглашение о сотрудничестве заключили во время визита в ЛНР башкирской делегации во главе с Радием Хабировым. Был намечен ряд приоритетных направлений. Глава Башкортостана также встретился с работающими на территории Донбасса медиками из нашей республики и принял участие в открытии памятника генералу Шаймуратову.
Генерал Шаймуратов, положивший на алтарь борьбы с нацизмом свою жизнь здесь, рядом с луганским Красным Лучом, и сейчас, похоже, стал новым символом. Не только противодействия современному фашизму, но и памятником всем тем воинам, которые, как и он, погибли на землях Донбасса. Память о которых также нужно свято хранить, отметил Радий Хабиров.
Башкортостан, к слову, одним из первых протянул руку помощи Луганской Народной Республике. А учитывая давние исторические связи с городом Красный луч, во время очередного визита было подписано соглашение, по которому республика взяла над ним шефство. Здесь, например, уже не первый месяц курсируют башкирские «поезда здоровья» и работают специалисты из республиканских клиник, занимаясь обследованием и лечением местных пациентов. Радий Хабиров навестил врачей и поблагодарил их за самоотверженный труд.
Особую благодарность башкирским медикам каждый раз во время посещения выражают и местные жители. К специалистам из России, как правило, образуются очереди.
Приоритетным направлением для взаимодействия Радий Хабиров также назвал создание в Красном Луче комфортной городской среды. Силами башкирских рабочих уже построили одну детскую площадку. На другой работы почти завершены, открытие состоится 12 июня.
Особое внимание Радий Хабиров уделил ремонту дорог, которые здесь долгие годы были не в лучшем состоянии. На то, чтобы привести их в порядок, из Башкортостана даже привезли целый асфальтовый завод.
Вопросы сотрудничества двух регионов также обсудили на встрече Радия Хабирова с главой ЛНР. Леонид Пасечник поблагодарил управленческую команду и жителей Башкортостана за поддержку и восстановление пострадавших территорий. Башкортостан отправил в ЛНР 10 гуманитарных колонн. Эта работа будет продолжена и дальше.
Главы двух республик также возложили цветы к мемориалу в честь героев Великой Отечественной войны в центре Луганска. Радий Хабиров отметил, что Башкортостан также готов принять луганских детей для отдыха в оздоровительных лагерях, а военнослужащих – для реабилитации в санаториях. До конца года в ЛНР намерены направить бизнес-миссию, чтобы обозначить совместные проекты в промышленности, сельском хозяйстве и других отраслях экономики.