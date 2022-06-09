Радий Хабиров: «Жители Донбасса для нас братья»

Башкортостан взял шефство над луганским городом Красный Луч. Соглашение о сотрудничестве заключили во время визита в ЛНР башкирской делегации во главе с Радием Хабировым. Был намечен ряд приоритетных направлений. Глава Башкортостана также встретился с работающими на территории Донбасса медиками из нашей республики и принял участие в открытии памятника генералу Шаймуратову.

Генерал Шаймуратов, положивший на алтарь борьбы с нацизмом свою жизнь здесь, рядом с луганским Красным Лучом, и сейчас, похоже, стал новым символом. Не только противодействия современному фашизму, но и памятником всем тем воинам, которые, как и он, погибли на землях Донбасса. Память о которых также нужно свято хранить, отметил Радий Хабиров.

Вот здесь, в степи, на этих сопках, есть обелиск, не надо будет искать. Многие даже не знали, где это место находится, теперь можно будет сюда приезжать и возлагать цветы, помнить о нашем генерале. Конечно, огромное спасибо жителям Донбасса, детям Донбасса, они так хорошо помнят о нем, для нас это огромная честь, и мы поэтому считаем, что жители Донбасса для нас братья. Мы так и будем с ними жить и помогать. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Башкортостан, к слову, одним из первых протянул руку помощи Луганской Народной Республике. А учитывая давние исторические связи с городом Красный луч, во время очередного визита было подписано соглашение, по которому республика взяла над ним шефство. Здесь, например, уже не первый месяц курсируют башкирские «поезда здоровья» и работают специалисты из республиканских клиник, занимаясь обследованием и лечением местных пациентов. Радий Хабиров навестил врачей и поблагодарил их за самоотверженный труд.

Особую благодарность башкирским медикам каждый раз во время посещения выражают и местные жители. К специалистам из России, как правило, образуются очереди.

У нас охват населения – около 40 человек в день, это приличное количество людей. На сегодня через меня прошло около 800 человек. Дилара Рахмангулова, врач ультразвуковой диагностики

Приоритетным направлением для взаимодействия Радий Хабиров также назвал создание в Красном Луче комфортной городской среды. Силами башкирских рабочих уже построили одну детскую площадку. На другой работы почти завершены, открытие состоится 12 июня.

Первое, что нужно, чтобы человек хоть как-то мог прожить какое-то время. А впереди большой объем работ по ремонту школ, которые никогда не ремонтировались, культурных учреждений. Нужно изучить и состояние местных предприятий. Наша главная задача – вместе с руководством города возобновить их работу. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Особое внимание Радий Хабиров уделил ремонту дорог, которые здесь долгие годы были не в лучшем состоянии. На то, чтобы привести их в порядок, из Башкортостана даже привезли целый асфальтовый завод.

Сделать дороги без материалов невозможно. Проанализировав ситуацию, мы приняли решение привезти из Башкортостана и установить асфальтовый завод, параллельно занимались ямочным ремонтом. Потому что здесь долгие годы даже этого не делали. Думаю, что мы хорошо отработаем начавшийся летний сезон, чтобы люди почувствовали, что России и Башкортостан здесь. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Вопросы сотрудничества двух регионов также обсудили на встрече Радия Хабирова с главой ЛНР. Леонид Пасечник поблагодарил управленческую команду и жителей Башкортостана за поддержку и восстановление пострадавших территорий. Башкортостан отправил в ЛНР 10 гуманитарных колонн. Эта работа будет продолжена и дальше.

Это для нас очень значимо не только потому, что помощь финансовая оказывается, очень значима для нас чисто внутренняя поддержка, осознание факта того, что мы движемся в правильном направлении. Леонид Пасечник, Глава Луганской Народной Республики