В Башкирии в 2022 году сделают капремонт домов на 5,5 млрд рублей

Почти 5,5 млрд рублей на ремонт домов. Столько составляет плановая стоимость работ по договорам на этот год в Башкортостане. Программа капитального ремонта действует с 2014 года. За это время регоператор отремонтировал в республике более 7700 многоквартирных домов.
Погоду в доме создают с помощью утеплителя и дюбелей. После стены покроют штукатуркой, загрунтуют и покрасят. В какой цвет, решает администрация города. Если не мешает погода, в среднем работы завершают в течение двух месяцев.
По программе капитального ремонта обновляют и подъезды. В этом случае финансирование из республиканского и муниципальных бюджетов. В 2022 году на это выделяется 493 миллиона рублей.
Список работ фиксированный, жителям остаётся только выбрать цвет стен и вид почтовых ящиков. В доме 8/1 по улице Лесной Проезд ремонт подъездов завершили за 3 месяца.
Подъезды принимали сами жители вместе с администрацией, управляющей компанией и регоператором. Акт не подписывается до устранения всех замечаний. При этом исполнитель даёт гарантию на 5 лет. Речь о выявлении некачественных работ. Если причина в вандализме, проблему решать придётся самостоятельно жильцам.