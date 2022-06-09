В Башкирии в 2022 году сделают капремонт домов на 5,5 млрд рублей

Почти 5,5 млрд рублей на ремонт домов. Столько составляет плановая стоимость работ по договорам на этот год в Башкортостане. Программа капитального ремонта действует с 2014 года. За это время регоператор отремонтировал в республике более 7700 многоквартирных домов.

Погоду в доме создают с помощью утеплителя и дюбелей. После стены покроют штукатуркой, загрунтуют и покрасят. В какой цвет, решает администрация города. Если не мешает погода, в среднем работы завершают в течение двух месяцев.

По программе капитального ремонта обновляют и подъезды. В этом случае финансирование из республиканского и муниципальных бюджетов. В 2022 году на это выделяется 493 миллиона рублей.

В этом году запланировано провести ремонт в 766 домах. Всего будет выполнен 801 вид работ. Олег Койда, начальник информационного отдела фонда капитального ремонта Республики Башкортостан

Список работ фиксированный, жителям остаётся только выбрать цвет стен и вид почтовых ящиков. В доме 8/1 по улице Лесной Проезд ремонт подъездов завершили за 3 месяца.

Цвет поменяли на более светлый. Хорошие двери поставили, так что зимой не будет холодно, мы думаем. Все довольны. Ирина Ахунзянова, старшая по дому