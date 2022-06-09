Буздякский консервный комбинат начал работу над замещением импортных ингредиентов

В Буздякском консервном комбинате приступили к разработке новых рецептов на замену импортных аналогов. Резерва сырья из Европы хватит как минимум на 4 месяца.

Это самое сердце Буздякского консервного комбината. Здесь производят, консервируют и разливают те самые соусы, кетчупы и майонезы, вкус которых знаком каждому. Своей продукцией комбинат обеспечивает более 50 000 торговых точек по всей России, а также занимает более 85% рынка в Республике.

Для производства продуктов в основном используется отечественное сырье. Это стеклянные банки, крышки, сахар, подсолнечное масло и, конечно же, овощи, которые закупаются с осени и целый год хранятся в собственном овощехранилище.

Мы изготавливаем много разных групп продукции. Постоянно внедряем что-то новое, улучшаем вкус, качество, но при этом сохраняем традиционные полезность, вкус, который знаком с детства. Екатерина Косинова, главный технолог Буздякского консервного комбината

Отгрузки на экспорт осуществляются в 4 страны: Казахстан, Белоруссия, Китай и Азербайджан. Раньше в соусы, кетчупы и майонез добавляли европейский крахмал, сейчас отгрузки этого ингредиента прекратились, и завод начал работать над замещением продукта и разработкой новых рецептов. Российский крахмал для производства не подходит.

На сегодня в России в целом существует дефицит российского крахмала, тем не менее он нам тоже не подходит, потому что он дает глянцевую сглаженную структуру продукции. А европейский крахмал позволяет сделать более насыщенную структуру. Гузель Козлова, исполнительный директор Буздякского консервного комбината