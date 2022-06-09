Буздякский консервный комбинат начал работу над замещением импортных ингредиентов

В Буздякском консервном комбинате приступили к разработке новых рецептов на замену импортных аналогов. Резерва сырья из Европы хватит как минимум на 4 месяца.
Это самое сердце Буздякского консервного комбината. Здесь производят, консервируют и разливают те самые соусы, кетчупы и майонезы, вкус которых знаком каждому. Своей продукцией комбинат обеспечивает более 50 000 торговых точек по всей России, а также занимает более 85% рынка в Республике.
Для производства продуктов в основном используется отечественное сырье. Это стеклянные банки, крышки, сахар, подсолнечное масло и, конечно же, овощи, которые закупаются с осени и целый год хранятся в собственном овощехранилище.
Отгрузки на экспорт осуществляются в 4 страны: Казахстан, Белоруссия, Китай и Азербайджан. Раньше в соусы, кетчупы и майонез добавляли европейский крахмал, сейчас отгрузки этого ингредиента прекратились, и завод начал работать над замещением продукта и разработкой новых рецептов. Российский крахмал для производства не подходит.
Несмотря на это, поставки остального сырья из Европы продолжаются. Продукты завозятся через третьи страны, налаживаются поставки с альтернативных рынков, таких как Китай и страны ближнего зарубежья. Но из-за этого растут транспортные расходы, соответственно, и цены, поэтому завод начал работу над замещением импортных ингредиентов.