В Уфе стартовал чемпионат по рукопашному бою среди главных управлений МЧС России

Соревнование проводится в рамках Спартакиады страны. В столицу республики приехали команды Приволжского федерального округа. Всего около ста человек. Ранее они прошли отборочные соревнования на местах, до турнира допустили сильнейших бойцов.
Спартакиада проводится в три этапа. По итогам выступления в Уфе будет сформирована сборная округа. В прошлом году команда заняла второе место на российских соревнованиях. Сейчас два представителя Башкортостана стали бронзовыми призерами. Еще двое прошли в финальную часть турнира.