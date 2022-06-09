В Уфе стартовал чемпионат по рукопашному бою среди главных управлений МЧС России

Соревнование проводится в рамках Спартакиады страны. В столицу республики приехали команды Приволжского федерального округа. Всего около ста человек. Ранее они прошли отборочные соревнования на местах, до турнира допустили сильнейших бойцов.

Победитель будет выступать на первенстве России, желаю, чтобы башкирской команде повезло. В прошлом году они заняли второе место, и надеюсь, в этом году достойно выступят.

Спартакиада проводится в три этапа. По итогам выступления в Уфе будет сформирована сборная округа. В прошлом году команда заняла второе место на российских соревнованиях. Сейчас два представителя Башкортостана стали бронзовыми призерами. Еще двое прошли в финальную часть турнира.