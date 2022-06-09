В Уфе стартовал чемпионат по рукопашному бою среди главных управлений МЧС России

Соревнование проводится в рамках Спартакиады страны. В столицу республики приехали команды Приволжского федерального округа. Всего около ста человек. Ранее они прошли отборочные соревнования на местах, до турнира допустили сильнейших бойцов.

Победитель будет выступать на первенстве России, желаю, чтобы башкирской команде повезло. В прошлом году они заняли второе место, и надеюсь, в этом году достойно выступят.

Ирек Сагитов, заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан

Спартакиада проводится в три этапа. По итогам выступления в Уфе будет сформирована сборная округа. В прошлом году команда заняла второе место на российских соревнованиях. Сейчас два представителя Башкортостана стали бронзовыми призерами. Еще двое прошли в финальную часть турнира. 

Фото №1 - В Уфе стартовал чемпионат по рукопашному бою среди главных управлений МЧС России

МЧС славится не только этим видом спорта, много прикладных видов спорта у нас есть. Легкая атлетика, плавание и многие другие виды спорта у нас приветствуются.

Марат Латыпов, начальник Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан
В Башкирии стартует кастинг нового сезона шоу «7 Егет»
БАШКОРТТАР-БСТ