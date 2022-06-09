В Уфе выделена земля под строительство Центра фехтования

В башкирской столице выделили участок земли под строительство Центра фехтования. Министерство земельных и имущественных отношений республики передало региональному управлению капитального строительства площадь в 19,15 тысяч кв. метров.

Возведение нового центра предусмотрено вдоль улицы Дружбы Народов. Стоимость строительства оценивается в 700 млн рублей. Решение построить Центр фехтования было принято в 2021 году.