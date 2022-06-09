В Уфе завершили процесс слияния УГАТУ и БашГУ

В Башкирии завершены все процедуры по объединению двух региональный университетов. Об этом рассказал и.о. ректора БашГУ Вадим Захаров.

Об объединении Башкирского государственного университета и Уфимского государственного авиационного университета заговорили несколько лет назад. Не все согласились с решением, однако процесс слияния двух вузов решили не откладывать в долгий ящик.