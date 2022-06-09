Правительство Башкирии намерено открыть представительство в Китае

В Китае откроется представительство Башкирии. Об этом рассказал полномочный представитель РБ при Президенте РФ Сергей Греков. Встреча состоялась с чрезвычайным послом КНР Чжаном Ханьхуэй, на которой обсуждались вопросы сотрудничества двух стран.
«Сотрудничество Башкирии и Китая сегодня важно как никогда. Несмотря на внушительные объемы взаимного товарооборота, который в 2021 году составил $985,7 млн, мы развиваем и многие другие направления» - рассказал Сергей Греков.
Также Сергей Греков рассказал, что рассматривается сотрудничество и в других сферах. В сложившейся мировой обстановке региону требуется больше оборудования и запчастей, поэтому для создания новых экономических цепочек, привлечения инвестиций и поиска новых партнеров Башкирия направит сотрудников в Китай.