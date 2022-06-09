В Башкирии поддержали проект закона о сертификатах на жилье для сирот

В Башкирии поддержали законопроект, который предусматривает возможность обеспечения сирот жильем. Проект был рассмотрен и поддержан на заседании комитета государственного собрания республики по здравоохранению, соцполитике и делам ветеранов.

Фото №1 - В Башкирии поддержали проект закона о сертификатах на жилье для сирот

Граждане, которые относились к данной категории, смогут однократно получить жилье по выбору в форме соцвыплаты, удостоверяемой жилищным сертификатом. Отмечено, что данный сертификат дает возможность приобрести жилье на территории всей Башкирии.

«Преимущество покупки жилья на основании сертификата заключается также в возможности гражданина дополнительно использовать собственные средства, в том числе материнский капитал, льготную ипотеку, а также приобрести помещение площадью выше предела, установленного законом», — говорится в сообщении.

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