В Башкирии поддержали проект закона о сертификатах на жилье для сирот

В Башкирии поддержали законопроект, который предусматривает возможность обеспечения сирот жильем. Проект был рассмотрен и поддержан на заседании комитета государственного собрания республики по здравоохранению, соцполитике и делам ветеранов.

Граждане, которые относились к данной категории, смогут однократно получить жилье по выбору в форме соцвыплаты, удостоверяемой жилищным сертификатом. Отмечено, что данный сертификат дает возможность приобрести жилье на территории всей Башкирии.