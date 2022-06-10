В Башкирии вынесли приговор виновному в смерти трёх детей

В Башкирии осудили водителя, по вине которого погибли три ребёнка. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета.

10 января прошлого года на трассе столкнулись два пассажирских автобуса. Следователи установили, что один из водителей грубо нарушил правила дорожного движения, что привело к столкновению.

В аварии погибли 6-летний мальчик, 13-летняя девочка и 17-летняя девушка. Суд назначил водителю наказание в виде 4 лет лишения свободы в колонии поселении. При этом ему запретили управлять транспортными средствами 2 года и 6 месяцев. Прокуратура считает приговор мягким и намерена добиться его ужесточения.