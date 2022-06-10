В Башкирии в 2022 году благоустроят 200 дворов

В этом году в Башкирии благоустроят ещё 200 дворов на 1 млрд рублей. В республике продолжается реализация программы «Башкирские дворики».

Порядок софинансирования остается прежним: 94 процента – средства республиканского бюджета, не менее пяти процентов – муниципального бюджета и не менее одного процента – средств жителей многоквартирных домов. В Баймаке уже приступили к работам по благоустройству дворовых территорий. В жилых домах по улицам Победы и Мира появятся детские и спортивные площадки с резиновым покрытием, песочница, несколько бельевых площадок, новое освещение, видеонаблюдение и урны.

Сейчас приятно, отрадно. Каждое утро встаю, приятно, что двор преображается. Появились пешеходные дорожки, рада, что скоро появятся детские площадки. Спасибо нашей администрации.

Рита Каримова, местная жительница

Мы очень рады, что в Баймаке расширяется все. Этот участок десять лет назад был пуст. А сейчас глаз радует, такие дорожки, все благоустроено.

Насима Буранбаева, местная жительница
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