В Башкирии в 2022 году благоустроят 200 дворов

В этом году в Башкирии благоустроят ещё 200 дворов на 1 млрд рублей. В республике продолжается реализация программы «Башкирские дворики».

Порядок софинансирования остается прежним: 94 процента – средства республиканского бюджета, не менее пяти процентов – муниципального бюджета и не менее одного процента – средств жителей многоквартирных домов. В Баймаке уже приступили к работам по благоустройству дворовых территорий. В жилых домах по улицам Победы и Мира появятся детские и спортивные площадки с резиновым покрытием, песочница, несколько бельевых площадок, новое освещение, видеонаблюдение и урны.