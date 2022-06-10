В Уфе прошел товарищеский футбольный турнир, посвященный празднованию Дня России

В честь предстоящего Дня России в Уфе прошел футбольный матч под эгидой Ассамблеи народов Евразии. В этом году на стадионе «Динамо» на поле вышли несколько команд. Одна из них – «Ватан», участниками которой являются госслужащие.

В первом поединке им пришлось столкнуться с клубом «Шурави», за который играют ветераны боевых действий. На товарищеском матче участие приняли и новички турнира, сборная команда Ассамблеи, получившая название «Z».

Мы должны играть вместе, футбол – это командная игра.

Андре Виттони, игрок футбольной команды «Z»

 «Шурави» по-афгански – друг, товарищ. Мы в Афганистане служили, поэтому решили так назвать.

Михаил Горбунов, игрок футбольной команды «Шурави»

Работа у нас действительно бумажная, организационная, сложная, но всегда нужна разрядка эмоциональная, физическая. Поэтому здесь все, кто любит спорт и футбол.

Денис Слепов, первый заместитель министра цифрового развития Республики Башкортостан
Фото №1 - В Уфе прошел товарищеский футбольный турнир, посвященный празднованию Дня России

Представительство Ассамблеи поддерживает не только культурное и деловое взаимодействие со странами Европы и Азии, регионами России, но также уделяет внимание развитию спорта. По словам организаторов, турнир служит популяризации здорового образа жизни и физической культуры, что благоприятно сказывается на здоровье нации. Это важно, так как данное направление входит в национальную стратегию страны.

Президент поставил задачу, что к 2024 году у нас должно быть более 55% систематически занимающихся спортом, а к 2030 году – более 70%. Такие турниры, безусловно, решают эту задачу.

Руслан Хабибов, министр спорта Республики Башкортостан

Со временем мы, может быть, сыграем и с командой ДНР и ЛНР. К нам вынужденные переселенцы приехали, многие из мальчишек там играют в футбол, мы являемся также кураторами города Красный Луч, так что не за горами и расширение турнира до четырех команд.

Рустем Ахмадинуров, заместитель председателя Государственного Собрания Республики Башкортостан
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