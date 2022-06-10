В Уфе прошел товарищеский футбольный турнир, посвященный празднованию Дня России

В честь
предстоящего Дня России в Уфе прошел футбольный матч под эгидой Ассамблеи
народов Евразии. В этом году на стадионе «Динамо» на поле вышли несколько
команд. Одна из них – «Ватан», участниками которой являются госслужащие.
В
первом поединке им пришлось столкнуться с клубом «Шурави», за который играют
ветераны боевых действий. На товарищеском матче участие приняли и новички
турнира, сборная команда Ассамблеи, получившая название «Z».
Мы должны играть вместе, футбол – это
командная игра.Андре Виттони, игрок футбольной команды «Z»
«Шурави» по-афгански – друг, товарищ. Мы в
Афганистане служили, поэтому решили так назвать.Михаил Горбунов, игрок футбольной команды «Шурави»
Работа у нас действительно бумажная,
организационная, сложная, но всегда нужна разрядка эмоциональная, физическая.
Поэтому здесь все, кто любит спорт и футбол.Денис Слепов, первый заместитель министра цифрового развития Республики Башкортостан
Представительство
Ассамблеи поддерживает не только культурное и деловое взаимодействие со
странами Европы и Азии, регионами России, но также уделяет внимание развитию
спорта. По словам организаторов, турнир служит популяризации здорового образа
жизни и физической культуры, что благоприятно сказывается на здоровье нации.
Это важно, так как данное направление входит в национальную стратегию страны.
Президент поставил задачу, что к 2024
году у нас должно быть более 55% систематически занимающихся спортом, а к 2030
году – более 70%. Такие турниры, безусловно, решают эту задачу.Руслан Хабибов, министр спорта Республики Башкортостан
Со временем мы, может быть, сыграем и
с командой ДНР и ЛНР. К нам вынужденные переселенцы приехали, многие из мальчишек
там играют в футбол, мы являемся также кураторами города Красный Луч, так что
не за горами и расширение турнира до четырех команд.Рустем Ахмадинуров, заместитель председателя Государственного Собрания Республики Башкортостан