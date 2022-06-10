В Уфе прошел товарищеский футбольный турнир, посвященный празднованию Дня России

Со временем мы, может быть, сыграем и с командой ДНР и ЛНР. К нам вынужденные переселенцы приехали, многие из мальчишек там играют в футбол, мы являемся также кураторами города Красный Луч, так что не за горами и расширение турнира до четырех команд.

Рустем Ахмадинуров, заместитель председателя Государственного Собрания Республики Башкортостан