Следователи Башкирии намерены расследовать убийство школьницы 20-летней давности

Следственный комитет Башкирии в рамках расследования преступлений прошлых лет намерен изучить убийство школьницы, которое произошло 20 лет назад.
В 2002 году в лесу недалеко от поселка Акбердино Иглинского района было найдено тело мертвой 16-летней девочки. По первоначальной версии, подросток самостоятельно лишила себя жизни. Однако после была выдвинута версия, что девочку могли убить.
Как сообщает ИА «Башинформ», следователи вновь возбудили расследование уголовного дела. По неподтвержденной информации, смерть девочки связана с близким родственником влиятельного лица.