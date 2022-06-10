Следователи Башкирии намерены расследовать убийство школьницы 20-летней давности

Следственный комитет Башкирии в рамках расследования преступлений прошлых лет намерен изучить убийство школьницы, которое произошло 20 лет назад.

В 2002 году в лесу недалеко от поселка Акбердино Иглинского района было найдено тело мертвой 16-летней девочки. По первоначальной версии, подросток самостоятельно лишила себя жизни. Однако после была выдвинута версия, что девочку могли убить.