Троих жителей Башкирии осудили за дискредитацию Вооруженных сил России

Так, в Сибае суд признал виновной Кристину Мороз, которая размещала антиправительственные комментарии в социальной сети, за что ей теперь придется заплатить штраф в размере 20 тысяч рублей. Такую же сумму должен выплатить и житель Уфы Айтуган Шарипов, который призывал в группе в WhatsApp осуществлять экстремистские действия в отношении российских военнослужащих. По месту жительства у него изъяли телефон, компьютер и экстремистскую литературу. Еще одного уфимца Рустяма Мазитова также признали виновным в «Возбуждении ненависти либо вражды». Его оштрафовали на 10 тысяч рублей.