Спасатели Уфы пришли на помощь двум застрявшим малышам

Накануне, 9 июня, сотрудники Управления гражданской защиты Уфы два раза выезжали на помощь застрявшим детям.
К спасателям обратилась местная жительница, которая заявила, что её трёхлетний внук заперся в квартире. На место инцидента быстро прибыли экстренные службы и вскрыли дверь. К счастью, с ребенком всё было в порядке.
Во втором случае к спасателям обратилась молодая мама. Женщина сообщила, что её двухлетний сын защемил пальчики на руке межкомнатной дверью. Спасатели прибыли на помощь к семье и освободили ручку ребёнка. Врач осмотрел пальчики малыша – помощь ему не потребовалась.