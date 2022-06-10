Азат Бадранов провел выездное совещание по вопросам недропользования

Многие вопросы касались земли и недропользования. В частности, представители Минземимущества рассказали местным жителям о тонкостях оформления сенокосных угодий в аренду. На встрече приняли решение сопровождать каждого заявителя. Чиновники также держат на контроле деятельность ряда золотодобывающих и камнедобывающих компаний. Специальная межведомственная комиссия будет организовывать проверки надзорных органов по поступившим жалобам.

У нас также приехал министр экологии Нияз Фазылов, который ответил на ряд вопросов по перерасчету за мусор. Также у нас были Башнедра, т.е. ряд специалистов, ответственных непосредственно за недра. Эта встреча была посвящена исполнению поручений главы республики Радия Хабирова.

По поручению главы региона, в частности, будет построена автодорога между селами Кусеево и Халилово. Сейчас идет согласование документации и подготовка к конкурсным процедурам на выбор подрядчика. Кроме того, в течение месяца будет отремонтирован участок дороги от села Большебасаево до города Сибай. На проработке также вопрос восстановления между этими населенными пунктами автобусного сообщения.