Азат Бадранов провел выездное совещание по вопросам недропользования

В селе Большебасаево Баймакского района состоялось выездное совещание правительства по вопросу развития территории Кусеевского сельсовета. Делегацию чиновников возглавил первый вице-премьер Азат Бадранов.

Многие вопросы касались земли и недропользования. В частности, представители Минземимущества рассказали местным жителям о тонкостях оформления сенокосных угодий в аренду. На встрече приняли решение сопровождать каждого заявителя. Чиновники также держат на контроле деятельность ряда золотодобывающих и камнедобывающих компаний. Специальная межведомственная комиссия будет организовывать проверки надзорных органов по поступившим жалобам.

Фото №1 - Азат Бадранов провел выездное совещание по вопросам недропользования

У нас также приехал министр экологии Нияз Фазылов,  который ответил на ряд вопросов по перерасчету за мусор. Также у нас были Башнедра, т.е. ряд специалистов, ответственных непосредственно за недра. Эта встреча была посвящена исполнению поручений главы республики Радия Хабирова.

Азат Бадранов, первый заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан

По поручению главы региона, в частности, будет построена автодорога между селами Кусеево и Халилово. Сейчас идет согласование документации и подготовка к конкурсным процедурам на выбор подрядчика. Кроме того, в течение месяца будет отремонтирован участок дороги от села Большебасаево до города Сибай. На проработке также вопрос восстановления между этими населенными пунктами автобусного сообщения.

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