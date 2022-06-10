В Уфе прошел детский республиканский турнир по плаванию «Золотая рыбка»

Этим стартом в Башкортостане подводят итоги спортивного сезона для ребят не старше 12 лет. Пока юные пловцы соревнуются, тренеры отсматривают резерв на предстоящий год.

Самая непредсказуемая дисциплина. Заранее угадать победителя в эстафете практически невозможно. Даже тренеры ошибаются, особенно на детских стартах – таких, как «Золотая рыбка», где возраст участников – не старше 12 лет. Специалисты объясняют: бывали случаи, когда спортсмены плывут на индивидуальных соревнованиях с одним результатом, но в командном первенстве улучшают его. Первыми выступали девочки. Коллектив из Стерлитамака лидировал в своем заплыве. Но в итоге лучшее время показала одна из уфимских сборных.

Первую дисциплину плыла кролем. Заняла первое место. Эстафета была легкая. С брассом у нас все хорошо, хоть я и волновалась.

Злата Сайфутдинова,  участница соревнований
Фото №1 - В Уфе прошел детский республиканский турнир по плаванию «Золотая рыбка»

Всего на республиканские детские соревнования по плаванию приехали около трехсот спортсменов. Столица республики была представлена сразу четырьмя коллективами. Полные команды выставили Октябрьский, Салават и Нефтекамск.

Подобные турниры как экзамен для его участников. Здесь в конце сезона ребенок может показать, чему он научился за год. Но не менее значимы такие состязания и для тренерского штаба сборной республики.

Мы на «Золотой рыбке» видим тех детей, из которых можно ваять спортсменов. Но бывают ситуации, когда некоторые дети, как, например, девочка в прошлом году завоевала 28-е место, а в этом – второе. И выпрыгивают такие маленькие таланты, с которыми нужно тренеру работать.

Оксана Савченко, многократная чемпионка Паралимпийских игр

Лучших в «Золотой рыбке» выявляли в личном и в командном зачетах сразу в нескольких дисциплинах. Этим соревнованием пловцы закрывают сезон, после чего у детей будут каникулы, а затем летние сборы.

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