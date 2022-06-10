В Уфе прошел детский республиканский турнир по плаванию «Золотая рыбка»

Этим стартом в Башкортостане подводят итоги спортивного сезона для ребят не старше 12 лет. Пока юные пловцы соревнуются, тренеры отсматривают резерв на предстоящий год.

Самая непредсказуемая дисциплина. Заранее угадать победителя в эстафете практически невозможно. Даже тренеры ошибаются, особенно на детских стартах – таких, как «Золотая рыбка», где возраст участников – не старше 12 лет. Специалисты объясняют: бывали случаи, когда спортсмены плывут на индивидуальных соревнованиях с одним результатом, но в командном первенстве улучшают его. Первыми выступали девочки. Коллектив из Стерлитамака лидировал в своем заплыве. Но в итоге лучшее время показала одна из уфимских сборных.

Первую дисциплину плыла кролем. Заняла первое место. Эстафета была легкая. С брассом у нас все хорошо, хоть я и волновалась. Злата Сайфутдинова, участница соревнований

Всего на республиканские детские соревнования по плаванию приехали около трехсот спортсменов. Столица республики была представлена сразу четырьмя коллективами. Полные команды выставили Октябрьский, Салават и Нефтекамск.

Подобные турниры как экзамен для его участников. Здесь в конце сезона ребенок может показать, чему он научился за год. Но не менее значимы такие состязания и для тренерского штаба сборной республики.

Мы на «Золотой рыбке» видим тех детей, из которых можно ваять спортсменов. Но бывают ситуации, когда некоторые дети, как, например, девочка в прошлом году завоевала 28-е место, а в этом – второе. И выпрыгивают такие маленькие таланты, с которыми нужно тренеру работать. Оксана Савченко, многократная чемпионка Паралимпийских игр