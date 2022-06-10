В Уфе прошел детский республиканский турнир по плаванию «Золотая рыбка»

Этим стартом в Башкортостане подводят итоги спортивного сезона для ребят не старше 12 лет. Пока юные пловцы соревнуются, тренеры отсматривают резерв на предстоящий год.
Самая непредсказуемая дисциплина. Заранее угадать победителя в эстафете практически невозможно. Даже тренеры ошибаются, особенно на детских стартах – таких, как «Золотая рыбка», где возраст участников – не старше 12 лет. Специалисты объясняют: бывали случаи, когда спортсмены плывут на индивидуальных соревнованиях с одним результатом, но в командном первенстве улучшают его. Первыми выступали девочки. Коллектив из Стерлитамака лидировал в своем заплыве. Но в итоге лучшее время показала одна из уфимских сборных.
Всего на республиканские детские соревнования по плаванию приехали около трехсот спортсменов. Столица республики была представлена сразу четырьмя коллективами. Полные команды выставили Октябрьский, Салават и Нефтекамск.
Подобные турниры как экзамен для его участников. Здесь в конце сезона ребенок может показать, чему он научился за год. Но не менее значимы такие состязания и для тренерского штаба сборной республики.
Лучших в «Золотой рыбке» выявляли в личном и в командном зачетах сразу в нескольких дисциплинах. Этим соревнованием пловцы закрывают сезон, после чего у детей будут каникулы, а затем летние сборы.