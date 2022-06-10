В Уфе начался демонтаж вывесок всемирной сети быстрого питания "McDonald’s"

В Уфе демонтировали вывеску популярного во всем мире ресторана быстрого питания «McDonald’s». Вывеску всемирного бренда убрали на улице Ленина.

Сегодня, 10 июня, компания временно приостановила работу в башкирской столице. С помощью спецтехники, процедуру демонтажа проведут и в других ресторанах сети.

Информации о том, когда работа вновь возобновится, в настоящий момент нет. В объявлении на входе в ресторан указано, что посетителей обязательно оповестят. В России сеть быстрого питания будет работать под другим брендом.