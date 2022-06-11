В Башкирии снова горел садовый домик на территории города

В Башкирии на территории города Салават снова произошел пожар. И вновь огнем был охвачен садовый домик.

Пожар произошел в СНТ №13 «Березка» 10 июня примерно в 23:16. На место прибыли силы и средства ПСЧ-36, МБУ МПО и ДПК «Салаватстекло».

Сообщается, что к моменту прибытия пожарных домик уже был полностью поглощен огнем. В результате произошедшего домик полностью уничтожен. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших. Потушить огонь удалось лишь ближе к 2 часам ночи.