В Башкирии горел сельский дом, пострадавший в состоянии средней тяжести

В Башкирии в селе Абзаново Зианчуринского района ночью произошёл пожар. Примерно в 2:14 11 июня поступило сообщение в ГУ МЧС по РБ.

Прибывшие пожарные зафиксировали тление матраса в жилом бревенчатом доме размерами 4х4 метров. Возгорание удалось потушить, однако в результате происшествия пострадал человек.

Мужчина 1958 года рождения, как отмечают врачи, получил термический ожог пламенем I, II степеней спины и ягодиц. Пострадавшего госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Предположительно, пожар произошел из-за неосторожности при курении. Дознаватель МЧС выясняет обстоятельства происшествия.