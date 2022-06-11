В Башкирии в кустарной роще на трассе нашли авто и тело мужчины

В Башкирии на 46 километре дороги Бураево-Старобалтачево-Куеда на территории Балтачевского района был найден автомобиль Hyundai Solaris. Транспортное средство обнаружили в кустарной роще в болотистой местности. Рядом с авто нашли также и тело мужчины.

Главный госавтоинспектор Башкирии Владимир Севастьянов сообщил, что на автомобиле имелись механические повреждения. По одной из версий, 67-летний житель Татарстана, управлявший авто, не справился с управлением и вылетел в кювет, где наехал на растительность.