В Башкирии перевернулся автомобиль, погибли двое молодых мужчин

В Башкирии 11 июня произошла еще одна трагедия. В дорожно-транспортном происшествии погибли двое молодых мужчин, еще один пострадал.
В Госкомитете РБ по ЧС сообщают, что ДТП произошло в Ишимбайском районе между деревнями Уразметово и Верхнеиткулово. Водитель не справился с управлением, и автомобиль слетел с дороги в кювет, перевернувшись.
Погибли двое мужчин 1990 и 1997 годов рождения. Еще один мужчина 1990 года рождения пострадал. На место выезжали пожарные, скорая, полиция.
Фото: пресс-служба Госкомитета РБ по ЧС