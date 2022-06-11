В Башкирии перевернулся автомобиль, погибли двое молодых мужчин

В Башкирии 11 июня произошла еще одна трагедия. В дорожно-транспортном происшествии погибли двое молодых мужчин, еще один пострадал.

В Госкомитете РБ по ЧС сообщают, что ДТП произошло в Ишимбайском районе между деревнями Уразметово и Верхнеиткулово. Водитель не справился с управлением, и автомобиль слетел с дороги в кювет, перевернувшись.