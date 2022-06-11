За сутки в Башкирии коронавирусом заболел еще 61 человек

В Башкирии за последние сутки выявлен 61 новый случай заражения коронавирусом. По данным Министерства здравоохранения республики, всего в регионе зарегистрировали 289 449 фактов заболевания с начала пандемии.

За сутки выписано по выздоровлению 28 пациентов, в общей сложности выздоровели 283 150 человек. Зафиксировано 2 факта смерти за сутки, всего в Башкирии было отмечено 5 712 смертей от коронавируса.