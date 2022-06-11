В Уфе при пожаре в будке для хозинвентаря погиб мужчина

В Уфе утром 11 июня произошел пожар в будке хозяйственного инвентаря на ул. Гвардейской, 35/1 е. Будка размерами 2х2 м располагалась на территории автомойки.

Через 8 минут после поступившего сообщения на место прибыли пожарные и 2 единицы техники. К этому моменту пожар был потушен. В помещении обнаружено тело без признаков жизни.

Сотрудники скорой помощи констатировали смерть пострадавшего. У мужчины были отмечено ожоги нижних конечностей. На месте работают дознаватель МЧС и следственно-оперативная группа.