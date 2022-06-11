Очередной медицинский десант из Башкирии отправился в ЛНР

Профильные специалисты будут оказывать помощь в диспансеризации жителей города Красный луч и заменят коллег, которые были командированы туда ранее.
Кардиологи, урологи, хирурги, педиатры, терапевты. Более двух десятков врачей из медицинских учреждений республики проходят обязательный инструктаж перед поездкой. Хоть и едут в мирный город, который находится вдали от боевых действий, осторожность не помешает.
Предыдущая бригада медиков отправилась в ЛНР 11 мая. Врачи башкирских учреждений здравоохранения работают в трёх передвижных модулях. Это мобильная поликлиника, детский стоматологический, а также кардиологический модули. Автопоезда здоровья оборудованы всем необходимым для оказания первичной медицинской помощи: там есть флюорографы, маммографы, диагностическое оборудование. Очередной медицинский десант сменит своих коллег, но не всех.
Провожать врачей приехали коллеги и родные. Не скрывают, переживают, но понимают, что они едут выполнять свой профессиональный долг. Помогать.
Состав очередного медицинского десанта – 23 врача разного профиля. Впереди у них более 2000 км пути до города Красный луч (ЛНР). Домой они вернутся через месяц.