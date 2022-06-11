Очередной медицинский десант из Башкирии отправился в ЛНР

Профильные специалисты будут оказывать помощь в диспансеризации жителей города Красный луч и заменят коллег, которые были командированы туда ранее.

Кардиологи, урологи, хирурги, педиатры, терапевты. Более двух десятков врачей из медицинских учреждений республики проходят обязательный инструктаж перед поездкой. Хоть и едут в мирный город, который находится вдали от боевых действий, осторожность не помешает.

Позвольте пожелать удачи, успехов, хорошо добраться. Берегите себя и возвращайтесь с победой! Азат Рахматуллин, первый заместитель министра здравоохранения Республики Башкортостан

Понимаю, в какой обстановке находится мирное население, особенно дети. Понимаю, насколько это надо. Надо ехать помогать, детей смотреть. Они нас ждут. Шамиль Шарипов, врач-уролог Республиканской детской клинической больницы

Предыдущая бригада медиков отправилась в ЛНР 11 мая. Врачи башкирских учреждений здравоохранения работают в трёх передвижных модулях. Это мобильная поликлиника, детский стоматологический, а также кардиологический модули. Автопоезда здоровья оборудованы всем необходимым для оказания первичной медицинской помощи: там есть флюорографы, маммографы, диагностическое оборудование. Очередной медицинский десант сменит своих коллег, но не всех.

Эта группа едет на замену, часть из прошлой группы остается. Шамиль Булатов, главный врач РКБ им. Г.Г. Куватова

Провожать врачей приехали коллеги и родные. Не скрывают, переживают, но понимают, что они едут выполнять свой профессиональный долг. Помогать.

Настроение боевое, решение приняла сразу, потому что надо помогать, использовать профессиональные знания. Ольга Попова, ординатор ожогового отделения ГКБ №1 г. Стерлитамака, доктор медицинских наук

Отговаривал супругу, потом понял, что она права. Олег Попов, супруг Ольги Поповой