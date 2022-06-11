В Башкирии за сутки задержали 35 нетрезвых водителей

Сотрудники ГИБДД проводят массовые рейды. В преддверии праздника инспекторы усиливают контроль и на мероприятиях.

Между широкой проезжей частью и тротуаром для пешеходов водитель ВАЗа выбрал второе. Это и привлекло внимание инспекторов ГИБДД. А вскоре стало ясно, почему мужчина, крадучись, двигался по улицам села Новобелокатай.

Домой, как хотелось, пьяный водитель так и не отправился. Результат обеспечил ему бесплатный проезд в больницу для подтверждения состояния. Но одно желание точно сбылось. Передвигаться в ближайшее время он теперь будет лишь по тротуару и пешком.

А это кадры со служебного видеорегистратора инспекторов Федоровского района. Мужчина петляет не из-за плохой дороги. Во всём виновата водка, признался скутерист. А идти пешком – далеко.

А этот водитель в машине ДПС оказался после того, как, выезжая на "встречку", врезался во впереди едущий автомобиль. Пьяный лихач до последнего пытался убедить всех в своей трезвости и даже придумал историю, как его автомобиль получил повреждение.

В таком состоянии он ехал домой в Нуримановский район. То есть еще собирался выехать на трассу и преодолеть около сотни километров.