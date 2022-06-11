В Башкирии запустили онлайн-проект по изучению истории республики

Изучать историю и культуру нашей республики можно и онлайн. Министерство цифрового развития госуправления региона вместе с Минобром республики запустили проект изучения истории и культуры республики, размещенный на портале «Электронное образование Башкирии».

В нем можно посмотреть видеоролики, иллюстрации, виртуальные туры по городу, 3-D модели объектов. Курс призван дополнить образовательный процесс, способствуя его цифровизации. Стоит отметить, что курс «История и культура Республики Башкортостана» содержит темы, которые разбиты по учебной программе для каждого класса.