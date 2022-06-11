В Стерлитамаке две сироты не могут получить отдельное жилье

Девушек даже нет в списках. Одна из причин – за ними числятся доли жилплощади, хотя эти квадраты ниже учетной нормы. А кто-то и вовсе не может проживать по адресу регистрации.
Чтобы попасть в общий коридор общежития, нужно достучаться до соседей. Ключей у Камелии Альхамовой нет. Она говорит, что в этом доме находится комната в 17 кв.м., в которой у нее 1/3 доли. Вот только попасть туда она не может. После смерти мамы дверь оказалась запечатана. Правда, внутрь кто-то видимо все же хотел проникнуть – край двери отогнут, а внешнее оконное стекло разбито.
Разруха не только в туалете. Так выглядит общая кухня, где можно даже заметить бегающих насекомых. Камелия говорит, что не смогла бы здесь проживать. Раньше жила у своего опекуна-бабушки, сейчас вынуждена арендовать жилье и учиться. Кроме того, за эту комнату в общежитии приходят платежки, уже образовался долг.
О своих отдельных квадратных метрах мечтает и Регина Салимова. Она тоже сирота. Сейчас девушка живет в квартире, которая досталась от родителей, вместе с бабушкой. Но жилплощадь принадлежит сразу нескольким собственникам. Регина говорит, что ее доля немногим больше четырех квадратов.
Интересы обеих девушек представляет юрист Дмитрий Черкасов. Правозащитник говорит: у них есть все основания получить положенное по закону отдельное жилье.
В городской администрации в курсе ситуации. В управлении по опеке и попечительству отметили, что Регина Салимова не обращалась к ним ранее для включения в список на обеспечение жильем для сирот.
Что касается Камелии, то в городском управлении по опеке подтвердили, что она обратилась с заявлением на включение в список сирот на предоставления жилья. Сейчас идет рассмотрение, но нужно еще осмотреть саму комнату.
Обе девушки подали в суд иски. По всей видимости, только служители Фемиды смогут решить, могут ли сироты получить отдельное жилье или все-таки им ос