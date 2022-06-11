В Стерлитамаке две сироты не могут получить отдельное жилье

Девушек даже нет в списках. Одна из причин – за ними числятся доли жилплощади, хотя эти квадраты ниже учетной нормы. А кто-то и вовсе не может проживать по адресу регистрации.

Чтобы попасть в общий коридор общежития, нужно достучаться до соседей. Ключей у Камелии Альхамовой нет. Она говорит, что в этом доме находится комната в 17 кв.м., в которой у нее 1/3 доли. Вот только попасть туда она не может. После смерти мамы дверь оказалась запечатана. Правда, внутрь кто-то видимо все же хотел проникнуть – край двери отогнут, а внешнее оконное стекло разбито.

Разруха не только в туалете. Так выглядит общая кухня, где можно даже заметить бегающих насекомых. Камелия говорит, что не смогла бы здесь проживать. Раньше жила у своего опекуна-бабушки, сейчас вынуждена арендовать жилье и учиться. Кроме того, за эту комнату в общежитии приходят платежки, уже образовался долг.

Каждый месяц берут деньги за капремонт, которого тут не было, за свет, за воду. Я обращалась в администрацию, но мне прислали не отказ, а заключение о факте возможности проживания в жилом помещении. Камелия Альхамова, сирота

О своих отдельных квадратных метрах мечтает и Регина Салимова. Она тоже сирота. Сейчас девушка живет в квартире, которая досталась от родителей, вместе с бабушкой. Но жилплощадь принадлежит сразу нескольким собственникам. Регина говорит, что ее доля немногим больше четырех квадратов.

Есть небольшие проблемы с другими собственниками этой квартиры. Нас затопило, после этого начались проблемы с проводкой. С тех пор ничего не продвигается. Регина Салимова, сирота

Интересы обеих девушек представляет юрист Дмитрий Черкасов. Правозащитник говорит: у них есть все основания получить положенное по закону отдельное жилье.

Мы видим ущемление их прав, в том плане, что их доли в собственности незначительные – меньше 12 кв. метров. По закону им обязаны предоставить квартиру не менее 30 кв. метров. Дмитрий Черкасов, юрист

В городской администрации в курсе ситуации. В управлении по опеке и попечительству отметили, что Регина Салимова не обращалась к ним ранее для включения в список на обеспечение жильем для сирот.

Регина проживает в трехкомнатной благоустроенной квартире. Это спорный вопрос, его надо рассмотреть. Оксана Уткина, начальник Управления по опеке и попечительству администрации г. Стерлитамака

Что касается Камелии, то в городском управлении по опеке подтвердили, что она обратилась с заявлением на включение в список сирот на предоставления жилья. Сейчас идет рассмотрение, но нужно еще осмотреть саму комнату.

Мы не попали в данное жилое помещение, мы попадаем только в коридор. Сейчас рассматривается вопрос о возможности или невозможности проживания в данном помещении. Оксана Уткина, начальник Управления по опеке и попечительству администрации г. Стерлитамака