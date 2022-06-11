В Уфе прошел детский турнир «Северные амуры»

Сильнейшие лучники собрались в Уфе на детском турнире Советского района Уфы «Северные амуры». Ребята соревновались в стрельбе из традиционного лука.
Конкуренцию хозяевам составили гости из Ишимбая, Учалинского, Буздякского и Зианчуринского районов.
Соревнования проходили возрастных группах до девяти, 13 и 17 лет. Те, кто старше, выступали вне зачета. Состязания проводились в несколько этапов, в каждом следующем организаторы усложняли задание, увеличивая расстояние до мишени. Все участники выступали в народных исторических костюмах.