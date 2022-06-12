В Уфе День России и День города начался с возложения цветов к Монументу Дружбы

В это непростое время республика стабильно развивается – работает управленческая команда, трудятся жители. В этом году мы хорошо провели посевную кампанию, надеемся на хороший урожай. В 2024 году проведём большие мероприятия, посвящённые 450-летию Уфы. Мы уже начали подготовку к этому юбилею и рассказываем людям о нашей работе. Например, сегодня мы откроем в Октябрьском районе столицы парк «Кашкадан» со светомузыкальным фонтаном. Подготовка к юбилею – это целый комплекс мероприятий. Мы наведём порядок на дорогах, во дворах и подъездах, отремонтируем многие социальные и культурные объекты, завершим новые большие стройки. Движемся вперёд уверенно и спокойно.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан