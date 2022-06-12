В Уфе День России и День города начался с возложения цветов к Монументу Дружбы

В Республике Башкортостан сегодня отмечают сразу три праздника: День России, День города Уфы и день рождения национального героя Салавата Юлаева. Торжественные мероприятия начались с возложения цветов к Монументу Дружбы.

Делегация во главе с руководителем Башкортостана посетила памятник, возведенный в честь 400-летия добровольного вхождения Башкирии в состав России. Он символизирует великую братскую дружбу русского и башкирского народов. Затем торжественное возложение прошло у памятника башкирскому поэту и общественному деятелю Шайхзаде Бабичу и памятника национальному герою Салавату Юлаеву.

Фото №1 - В Уфе День России и День города начался с возложения цветов к Монументу Дружбы

Вместе с руководителем региона цветы сегодня возложили премьер-министр правительства Башкирии, председатель Государственного собрания, мэр Уфы, а также известные государственные и общественные деятели.

В это непростое время республика стабильно развивается – работает управленческая команда, трудятся жители. В этом году мы хорошо провели посевную кампанию, надеемся на хороший урожай. В 2024 году проведём большие мероприятия, посвящённые 450-летию Уфы. Мы уже начали подготовку к этому юбилею и рассказываем людям о нашей работе. Например, сегодня мы откроем в Октябрьском районе столицы парк «Кашкадан» со светомузыкальным фонтаном. Подготовка к юбилею – это целый комплекс мероприятий. Мы наведём порядок на дорогах, во дворах и подъездах, отремонтируем многие социальные и культурные объекты, завершим новые большие стройки. Движемся вперёд уверенно и спокойно.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Фото: пресс-служба Главы РБ

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