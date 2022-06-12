В Уфе День России и День города начался с возложения цветов к Монументу Дружбы

В Республике Башкортостан сегодня отмечают сразу три праздника: День России, День города Уфы и день рождения национального героя Салавата Юлаева. Торжественные мероприятия начались с возложения цветов к Монументу Дружбы.
Делегация во главе с руководителем Башкортостана посетила памятник, возведенный в честь 400-летия добровольного вхождения Башкирии в состав России. Он символизирует великую братскую дружбу русского и башкирского народов. Затем торжественное возложение прошло у памятника башкирскому поэту и общественному деятелю Шайхзаде Бабичу и памятника национальному герою Салавату Юлаеву.
Вместе с руководителем региона цветы сегодня возложили премьер-министр правительства Башкирии, председатель Государственного собрания, мэр Уфы, а также известные государственные и общественные деятели.
Фото: пресс-служба Главы РБ